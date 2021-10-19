الشيخ القطان استقبل وفدا من حماس في البقاع واكد حق العودة ورفض التوطين

استقبل رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ احمد القطان وفدا من المكتب السياسي في حركة حماس في البقاع، برئاسة رئيس المكتب السياسي محمود بركة، في مكتبه في مقر الجمعية في برالياس.

وتداول المجتمعون، بحسب بيان للجمعية، في “آخر التطورات في الداخل الفلسطيني، وأحوال اللاجئيين الفلسطينين في لبنان”.

ووضع الوفد الشيخ القطان في “أجواء الأوضاع الداخلية في فلسطين المحتلة”، وشرحوا له “معاناة الأخوة في الداخل الفلسطيني وفي الشتات لاسيما لبنان، وما حصل في عملية سيف القدس وعملية سجن جلبوع”.

بدوره رحب الشيخ القطان بالوفد، وأشاد بـ”البطولات التي يسطرها المقاومون في الداخل الفلسطيني وبعملية سيف القدس، وبالانتصار الذي حققه المقاومون في الداخل الفلسطيني”، كما وحيا “أولئك الأسرى الأبطال الذين نفذوا عملية نفق جلبوع والتي أظهرت أن بيت العدو الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت”.

وأضاف “نحن إذ نحيي كل حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، نجدد دعوتنا لكل الشعوب العربية والإسلامية للوقوف، إلى جانب قضيتنا الأساس وهي القضية الفلسطينية حتى تحقيق النصر الإلهي بالعودة إلى فلسطين فاتحين منتصرين بإذن الله”.

وبالنسبة لوضع اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان، أكد الشيخ القطان “وجوب وقوف الدولة إلى جانب الإخوة اللاجئين الفلسطينيين، وإعطائهم أبسط حقوقهم بالعيش بكرامة داخل هذا البلد، مع إبقاء حق العودة، وعدم التنازل عن هذا الحق المشروع للاخوة اللاجئين الفلسطينيين”، وجدد رفضه “للتوطين الذي يخطط له”، معتبرا أن “ما قام به بعض حكام العرب من صفقات مع العدو الصهيوني إنما هي صفقات ولدت ميتة، وتطبيع لا قيمة له عند كل شرفاء الأمة، بل وكل أحرار العالم، لأن حق الأخوة الفلسطينيين سيبقى، وعودتهم إلى فلسطين حتمية إن شاء الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام