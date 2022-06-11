عبد الله ناصر: لنحافظ على حقنا في بحرنا ولنمنع العدو الإسرائيلي الاعتداء عليه

شدد مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله عبد الله ناصر على أن “الأولوية التي يجب أن يعمل عليها كل النواب الذين تم انتخابهم بمعزل عن انتمائهم الطائفي والمذهبي والسياسي وعن كل ما يطمحون إليه، هو إنقاذ لبنان من هذه الأزمة الصعبة التي يعيشها اليوم على مختلف المستويات، وإيجاد الحلول اللازمة لها”.

وأكد ناصر أن “جميع السياسيين والمسؤولين والمعنيين في لبنان مدعوون للعمل من أجل الحفاظ على الثروة النفطية في مياهنا، لأن هذه الثروة من شأنها أن تعالج مشكلات الوطن المالية والاقتصادية والاجتماعية”، وتابع “بالتالي يجب أن يجتمع جميع اللبنانيين حول هذا الحق، وأن تقوم الدولة بالتفاوض من موقع القوة، لا سيما وأن هناك مصادر وعوامل قوة موجودة إلى جانب الدولة وهي الجيش والشعب والمقاومة، كي نحفظ هذا الحق ونمنع العدو الإسرائيلي من أن يمد يده عليه، خصوصا وأن هذا الحق لكل الشعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام