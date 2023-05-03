مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله: نعمل على تطوير العمل النقابي

أقام قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الأولى اللقاء النقابي والعمالي الأول لرؤساء النقابات واللجان العمالية في مدن وقرى المنطقة، وذلك بمناسبة عيد العمال في مجمع السيدة الزهراء (ع) ببلدة جويا جنوب لبنان، برعاية وحضور مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر وحضور مسؤول قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الأولى وسام طفلا، وحشد من المدعوين.

وبالمناسبة، تحدث ناصر حيث أكد “أننا نعيش اليوم ظروفا سياسية واقتصادية معقّدة في البلد، وهذا يحتاج إلى أن يجلس الجميع مع بعضهم البعض ويتحاورون فيما بينهم من أجل معالجة المشكلات والقضايا على مستوى الدولة، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، مرورا بمعالجة القضايا الإنمائية والاقتصادية والمالية للبلد”.

ولفت ناصر إلى “أننا في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعشيها وطننا لبنان، نقوم بتلبية الاحتياجات الضرورية لمجتمعنا”، وأكد “أننا في حزب الله نعمل على تطوير العمل النقابي وخلق إطار نقابي عام يسعى إلى تفعيل دور النقابات واللجان العمالية”.

المصدر: بريد الموقع