استشهاد خمسة مدنيين وإصابة 30 آخرين بانفجار لغم بريف درعا

استشهد خمسة مدنيين وأصيب ثلاثون آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي. وذكرت “سانا” أن” لغماً أرضياً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر بسيارة تقل مدنيين أثناء ذهابهم لحصاد محصول القمح في بلدة دير العدس بريف درعا، ما أسفر عن استشهاد خمسة منهم وإصابة ثلاثين آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على أثرها إلى مشفى الصنمين”.

وأصيب ثلاثة أطفال بجروح في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي.

المصدر: سانا