استشهاد خمسة مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين جراء انفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 11 2022 - 11:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس: الزيادات الكبيرة في معدلات الفقر في لبنان أصبحت مصدر قلق كبير
رايس: الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية على تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي
رايس: التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للخطوات الأولى من البرنامج هو مفتاح عملية معالجة المشاكل العميقة الجذور
الخارجية الامريكية: مبعوث وزارة شؤون الطاقة يتوجه الى لبنان الإثنين المقبل لبحث الحلول لمستدامة لأزمة الطاقة
الخارجية الامريكية: مبعوثنا سيعبّر عن أمل الإدارة الامريكية في توصل لبنان و"إسرائيل" الى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية
وزارة النقل السورية: العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق فجر الجمعة تسبب بخروج المهابط عن الخدمة
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره السوري: نقف الى جانب سوريا في تصديها للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف صمودها
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: العدوان الإسرائيلي يأتي في إطار دعم "إسرائيل" لحلفائها الإرهابيين ولامريكا وأدواتها
روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الصهيوني على مطار دمشق الدولي والتي ألحقت أضرارا بالغة في المنشآت
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم الـ162 على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الاداري
شبان فلسطينيون يرفعون الاعلام الفلسطينية في بلدة حوارة جنوب نابلس بعد ازالتها من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال
قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ حملة دهم عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله وتعتقل عدداً من الشبان
بعثة الجزائر لدى الاتحاد الاوروبي: تعليق الاتفاقية مع اسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي
مادورو: قيام إيران بارسال ناقلة النفط إلى فنزويلا جاء في وقت كنا بأمس الحاجة لمثل هذه الخطوات في ظل العقوبات الأميركية
المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: بكين لن تتردد في بدء حرب إذا أعلنت تايوان استقلالها مهما كلف الأمر
الدفاع الروسية: الأوكرانيون يعدون استفزازا جديدا في منطقة دفن ضحايا الطاعون في أوديسا
المستشار الألماني أولاف شولتس: وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا لن يكون الشرط الوحيد لرفع العقوبات عن روسيا
وكالة بلومبرغ: هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الاوروبي
وزير الخارجية الإسباني: نتمنى حل النزاع مع الجزائر بالسرعة الممكنة ومن خلال الحوار والدبلوماسية
البيت الأبيض: إلغاء إلزامية اختبار كورونا للقادمين إلى الولايات المتحدة
وكالة بلومبرغ: هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الاوروبي
وزير الخارجية الإسباني: نتمنى حل النزاع مع الجزائر بالسرعة الممكنة ومن خلال الحوار والدبلوماسية
البيت الأبيض: إلغاء إلزامية اختبار كورونا للقادمين إلى الولايات المتحدة
البيت الأبيض: إلغاء إلزامية اختبار كورونا للقادمين إلى الولايات المتحدة
مدير عام وكالة الطاقة الذرية: إيران أبلغت الوكالة أنها ستغلق 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية وهذا يشكّل تحدّيا كبيرا
إستشهاد الشاب محمد أبو عيهور (27 عاما) وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في حلحول شمال الخليل
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو لمواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان او استقرار على أرضنا
حركة المجاهدين: سياسة الاحتلال التي ينتهجها ضد أبناء شعبنا في الضفة لن تثنينا عن الاستمرار في مواجهته
الرئيس السوري بشار الاسد: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي
الرئيس بايدن يصف التضخم المحطم للأرقام القياسية باللعنة ويؤكد ان أسعار البنزين والمواد الغذائية هي الأعلى بسبب اوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
استشهاد خمسة مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين جراء انفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا (سانا)
منذ 14 mins
11 June، 2022
استشهاد خمسة مدنيين
ريف درعا
التعليقات
ذات صلة
شهيدان من قوى الأمن السورية وإصابتان جراء هجوم إرهابي بريف درعا
استشهاد رئيس بلدية النعيمة بريف درعا وإصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة
اشتباكات بين الجيش السوري ومجموعة من المسلحين المطلوبين ممن رفضوا إجراء التسوية شرق بلدة ناحتة بريف درعا الشمالي الشرقي (وكالة يونيوز)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}