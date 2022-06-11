اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في السويد تحمله القوارض

اكتشف العلماء نوعاً جديداً من فيروس كورونا في القوارض في السويد وذلك بعد اكتشافها لدى الخفافيش منذ عامين وأدى انتشارها إلى موجة غير مسبوقة من العدوى والوفيات.

وقال باحثون سويديون إن شريطاً وراثياً جديداً لفيروس كورونا يسمى فيروس Grimsö تحمله القوارض لوحظ لأول مرة في المنطقة التي سمي باسمها غرب ستوكهولم.

وتم اكتشاف هذا الفيروس الجديد لدى نوع من القوارض ذات اللون الأحمر المنتشرة في القارة الأوروبية، لكن لا يعرف الكثير عنه في هذه المرحلة.

وما زال العلماء يجهلون بالتحديد التهديدات المحتملة التي قد يشكلها فيروس Grimsö على الصحة العامة. ومع ذلك هناك أسباب وجيهة لمواصلة مراقبة فيروس كورونا في القوارض البرية، كما يقول عالم الفيروسات آكي لوندكفيست.

ومع ذلك، فإن هذا النوع مألوف بالفعل بالنسبة للعلماء لأنه ينقل أيضاً فيروس “بومالا” الذي يسبب حمى نزفية خطيرة جداً للبشر.

وإذا كان هذا النوع من الأخبار يقلق المجتمع العلمي، فمن المحتمل أن يصبح أكثر شيوعاً لأن الأنشطة البشرية التي تدمر مساكن هذه الحيوانات تساهم في انتشار هذه الفيروسات.

المصدر: مونت كارلو