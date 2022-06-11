ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا الى 40 مليار دولار

اعلن وزير النفط الايراني جواد أوجي عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا ومن خلال خارطة الطريق التي رسمناها سيرتفع الى 40 مليار دولار سنويا في غضون عام ونصف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط الايراني، جواد أوجي، أعرب في تصريح له خلال احتفالية “اليوم الوطني الروسي”، عن تقديره للدعوة التي تلقاها لحضور المراسم، لافتاً إلى المشتركات الوفيرة الاقتصادية والثقافية التي تجمع بين الجارتين الاقليميتين ايران وروسيا.

وعبر أوجي عن أمله في أن يقود لقاء رئيسا البلدين الى متابعة تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية، مضيفاً: “بالطبع، إن زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي إلى طهران ستدعم العزم الجاد لتطوير توسع العلاقات بين البلدين “.

وفيما يخص تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري مع روسيا الى 40 مليا دولار، قال: “ان هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، التي كان بعضها في حقل الطاقة ستقود في غضون عام ونصف العام المقبل ومن خلال الخطط المرسومة الى رفع حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا الى 40 مليار دولار سنويا”.

وأكد وزير النفط الإيراني أن تنفيذ مشروع التعاون المصرفي بين روسيا والصين وإيران سينهي هيمنة الدولار في المستقبل القريب، مشدداً على أن: “هذه الحالات تظهر طاقات إيران وروسيا وتغير ميزان القوة”.

وختم أوجي بالقول: “إن إيران وروسيا باعتبارهما لاعبين مهمين في إمدادات النفط والغاز يمكن أن يكونا موردي الطاقة في العالم، واللعب مع هذين البلدين المهمين سيشكل تهديدا للأمن العالمي وإمدادات الطاقة”.

المصدر: وكالة انباء فارس