الاحتلال الاسرائيلي ينشر قواته على مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2022 - 22:16

الاحتلال الاسرائيلي ينشر قواته على مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة (وكالة يونيوز)

منذ 59 mins 10 June، 2022
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