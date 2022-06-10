الاحتلال الاسرائيلي ينشر قواته على مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2022 - 22:16
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قائد الجيش العماد جوزيف عون: الأمن خط أحمر وليس مسموحاً المس به ولا ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني
العماد عون: ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشيرة وكل العشائر أهلنا لكن واجبنا توقيف الخارجين على القانون
الرئيس نجيب ميقاتي من الأردن: أؤكد ضرورة أن يكون التشكيل الحكومي من دون شروط وتعقيدات يضعها أي فريق بوجه الرئيس المكلف
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لبنان لا يمكن إنقاذه إلا بتشكيل حكومة قرار سياسي قوية
الشيخ علي الخطيب: لاستكمال مسار تحديد حقوقنا البحرية والوقوف خلف الجيش والمقاومة للدفاع عن حقوق لبنان في مياهه
الأمن العام اللبناني: إعادة العمل بمنصة جوازات السفر اعتباراً من الاثنين المقبل
سانا: الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية
وزارة الإعلام السورية: تعليق الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي بسبب توقف عمل بعض التجهيزات الفنية للمطار
الخارجية الروسية: ندين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق ونطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة
مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب بلدة قباطية جنوب جنين أثناء نصبها حاجزاً بالمكان
الهلال الأحمر الفلسطيني: 93 إصابة بينها 11 بالرصاص المطاطي جراء قمع الاحتلال للفلسطينيين في نابلس ومسافر يطا وكفر قدوم
مصادر فلسطينية: 7 إصابات بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: 45 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصل إلى العاصمة طهران على رأس وفد رفيع المستوى
الرئيس مادورو خلال مقابلة تلفزيونية: الهدف من زيارتي إلى طهران تطوير العلاقات وتنمية التعاون مع إيران
مادورو: قيام إيران بارسال ناقلة النفط إلى فنزويلا جاء في وقت كنا بأمس الحاجة لمثل هذه الخطوات في ظل العقوبات الأميركية
مادورو: يجب تعزيز التعاون بين إيران وفنزويلا في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز ومجالات اقتصادية أخرى
المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: بكين لن تتردد في بدء حرب إذا أعلنت تايوان استقلالها مهما كلف الأمر
رئيس الوزراء المجري: حظر الاتحاد الاوروبي للغاز الروسي سيدمر الاقتصاد الاوروبي الذي يعاني التضخم بفعل زيادة اسعار الطاقة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: تزويد الغرب لأوكرانيا بأسلحة ثقيلة يمثل تصعيداً واضحاً
وكالة بلومبرغ: هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الاوروبي
وزير الخارجية الإسباني: نتمنى حل النزاع مع الجزائر بالسرعة الممكنة ومن خلال الحوار والدبلوماسية
البيت الأبيض: إلغاء إلزامية اختبار كورونا للقادمين إلى الولايات المتحدة
البيت الأبيض: إلغاء إلزامية اختبار كورونا للقادمين إلى الولايات المتحدة
مدير عام وكالة الطاقة الذرية: إيران أبلغت الوكالة أنها ستغلق 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية وهذا يشكّل تحدّيا كبيرا
إستشهاد الشاب محمد أبو عيهور (27 عاما) وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في حلحول شمال الخليل
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو لمواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان او استقرار على أرضنا
حركة المجاهدين: سياسة الاحتلال التي ينتهجها ضد أبناء شعبنا في الضفة لن تثنينا عن الاستمرار في مواجهته
الرئيس السوري بشار الاسد: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي
الرئيس بايدن يصف التضخم المحطم للأرقام القياسية باللعنة ويؤكد ان أسعار البنزين والمواد الغذائية هي الأعلى بسبب اوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الاحتلال الاسرائيلي ينشر قواته على مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة (وكالة يونيوز)
منذ 59 mins
10 June، 2022
الاحتلال الاسرائيلي
القدس المحتلة
بلدة حزما
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