انتخاب رؤساء اللجان النيابية وفوز مقرريها بالتزكية

انتخب النائب سجيع عطية رئيسا للجنة الاشغال العامة والنقل وفاز النائب محمد خواجة مقررا للجنة بالتزكية.
كما انتخب النائب حسن مراد رئيسا للجنة التربية النيابية وفاز النائب ادكار طرابلسي مقررا للجنة التربية بالتزكية.
كذلك انتخب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وفاز النائب سامر التوم مقررا للجنة بالتزكية.
وفاز النائب ايوب حميد برئاسة لجنة الزراعة والسياحة بالتزكية والنائب اديب عبد المسيح مقررا بالتزكية.
وانتخب النائب غياث يزبك رئيسا للجنة البيئة النيابية والنائب قاسم هاشم مقررا بالتزكية.
وانتخب النائب ميشال ضاهر رئيسا للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية والنائب ناصر جابر مقررا بالتزكية.
وفاز النائب ابراهيم الموسوي برئاسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية والنائب محمد سليمان مقررا بالتزكية.
كما وانتخب النائب سيمون ابي رميا رئيسا للجنة الشباب والرياضة والنائب رائد برو مقررا بالتزكية.
وفاز النائب ميشال موسى برئاسة لجنة حقوق الانسان والنائب نزيه مقررا بالتزكية.
وانتخب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية والنائب اسعد ضرغام مقررا للجنة بالتزكية.
وانتخب النائب هاغوب بقرادونيان رئيسا للجنة المهجرين والنائب حسين جشي مقررا بالتزكية ايضا.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام