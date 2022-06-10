بريطانيا: قلقون بشدة من الحكم الإعدام على اثنين من مواطنينا كانوا يقاتلون في أوكرانيا

أعربت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن قلقها الشديد من حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة في دونيتسك بحق اثنين من مواطنيها كانوا يقاتلون في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون “من الواضح أننا قلقون للغاية من هذا الأمر”، مشيرا إلى أنه “بموجب اتفاقية جنيف، يحق لأسرى الحرب التمتع بحصانة المقاتلين ولا ينبغي مقاضاتهم لمشاركتهم في الأعمال العدائية”.

وأدين المواطنان البريطانيان أيدن أسلين وشون بينر، وكذلك المغربي سعدون إبراهيم، اليوم الخميس، بـ”العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

كما وجهت إليهم تهمة الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي الدولة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية