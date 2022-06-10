ماكرون يؤكد لزيلينسكي استعداد فرنسا “لتلبية احتياجات” أوكرانيا للأسلحة الثقيلة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد فرنسا “لتلبية احتياجات” أوكرانيا في ما يتعلق بالدعم العسكري والاقتصادي.

وجاء في بيان لقصر الإليزيه بهذا الصدد، يوم الخميس، أن ماكرون “سأل الرئيس الأوكراني عن آخر التطورات على الأرض وعن احتياجاته من المعدات العسكرية والدعم السياسي والدعم المالي والمساعدات الإنسانية”.

وأضاف البيان أن ماكرون “أخبر نظريه زيلينسكي أن فرنسا ستظل على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة”.

وحسب البيان، اتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات “لا سيما في ما يتعلق بالرأي القائل بأن المفوضية الأوروبية ستقدم طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والمناقشة التي ستتبع في المجلس الأوروبي في 23 و24 حزيران “.

المصدر: روسيا اليوم