مندوب ايران لدى المنظمات الدولية بفيينا: على المجتمع الدولي التركيز على جرائم الكيان الصهيوني

طالب مندوب وسفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا محمد رضا غائبي “المجتمع الدولي بالتركيز على جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي”.

وأشار غائبي الى “القرار الصادر بالاجماع عن مجلس الامن الدولي في يونيو عام 1981، والذي نصّ في احد بنوده على مطالبة الكيان الصهيوني بوضع منشآته النووية فورا تحت طائلة اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، واشار الى ان “الكيان الصهيوني الذي يعمد منذ 41 عاما الى عدم الامتثال لهذا القرار الاممي، بطبيعة الحال سيعجز عن استيعاب النطاق الواسع وسرعة التعاون القائم بين ايران والوكالة الدولية”.

المصدر: وكالة مهر