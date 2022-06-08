بيرم بحث مع وفد من الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل في تفعيل دورها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2022 - 14:00

بيرم بحث مع وفد من الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل في تفعيل دورها

منذ 11 mins 8 June، 2022
الوزير بيرم
لبنان

استقبل وزير العمل  في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم في مكتبه ، وفدا من الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل برئاسة منسق الشبكة محمد الزيات الذي أوضح بعد اللقاء ان “البحث تناول موضوع احياء الشبكة وتفعيل دورها، وكذلك تعزيز وزارة العمل بمفتشين متطوعين.

كما تم البحث بموضوع التعديلات التي وضعتها الوزارة على قانون العمل ليكون مواكبا للعصرنة”.

ونوه الوفد بما يقوم به الوزير بيرم ان لجهة تعزيز دور الوزارة في هذه الظروف والخطوات التي قام بها للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية، ومساعدة العمال والموظفين لتخطي الأزمة الراهنة على المستوين الاجتماعي والمعيشي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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