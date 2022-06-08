شاب فلسطيني يستولي على سلاح ضابط صهيوني بمخيم الفوار في الخليل وينسحب من المكان (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2022 - 11:12

شاب فلسطيني يستولي على سلاح ضابط صهيوني بمخيم الفوار في الخليل وينسحب من المكان (قناة الأقصى)

منذ 58 mins 8 June، 2022
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