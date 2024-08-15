قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 05:40

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل

منذ 46 mins 15 August، 2024
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