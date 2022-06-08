تقرير أممي 750 ألف شخص يواجهون المجاعةَ والموتَ في خمس دول

أكدَ برنامجُ الأغذيةِ العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن 750,000 شخصٍ يواجهون المجاعةَ والموتَ في إثيوبيا واليمن وجنوب السودان والصومال وأفغانستان.

وأوضحَ برنامجُ الأغذيةِ العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في تقرير مشترك أصدرته الوكالتان حول بؤر الجوع الساخنة لشهر مايو 2022م ،أن حالةَ التأهُّب تظلُّ قصوى في إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن بصفتها بؤراً ساخنةً للجوع – ذات ظروف كارثية، فيما تضاف أفغانستان والصومال إلى هذه الفئة التي تثير القلق منذ تقرير البؤر الساخنة السابق الصادر في يناير 2022م.

وأفادت الوكالتان أنَّ جميعَ هذه الدول لديها شرائح من السكان تواجهُ المستوى الخامسَ الكارثي من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC5) أو معرَّضة لخطر الانحدار نحو ظروف كارثية.

وأصدرَ برنامجُ الأغذية العالمي والفاو -من خلال التقرير- تحذيراً مبكراً لاتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 بؤرة جوع ساخنة من المتوقع أن يتفاقم الجوع فيها في المدة الواقعة بين يونيو وسبتمبر 2022م.

كما أنه تمت إضافة سريلانكا ودول غرب إفريقيا الساحلية (بنن وكابو فيردي وغينيا) وأوكرانيا وزيمبابوي إلى البلدان التي تعد من النقاط الساخنة، لتنضم إلى أنغولا ولبنان ومدغشقر وموزامبيق التي لا تزال تشكل بؤرا ساخنة للجوع، بينما ظلت جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومنطقة الساحل والسودان وسوريا بلدانا فيها الشواغل عالية، مع تدهور الأوضاع الحرجة، كما ورد في الإصدار السابق من التقرير، مع دخول كينيا إلى القائمة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: مواقع