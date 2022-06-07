إصابة مستوطن إثر رشق حافلتيْن ومركبة صهيونية بالحجارة قرب بلدتيْ عناتا وحزما شمالي القدس (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2022 - 21:10

إصابة مستوطن إثر رشق حافلتيْن ومركبة صهيونية بالحجارة قرب بلدتيْ عناتا وحزما شمالي القدس (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 2 ساعة 7 June، 2022
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