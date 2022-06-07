هوكشتاين الى بيروت بناءً على طلب لبناني

تابعَ رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالاتِ الجاريةَ لمعالجةِ التطوراتِ التي استجدت بعدَ التحركاتِ البحريةِ التي تقومُ بها سفينةُ انتاجِ الغازِ المسال قبالةَ المنطقةِ الحدودية البحرية المتنازعِ عليها.

وفي هذا السياق، تلقى الرئيس عون تقاريرَ من قيادةِ الجيش حولَ تحركاتِ السفينةِ قبالةَ المنطقةِ الحدودية البحرية.

وقال المكتب الاعلامي للقصر الجمهوري اِنه عُلمَ انَ الوسيطَ الأميركيَ في المفاوضاتِ غيرِ المباشرةِ لترسيمِ الحدودِ البحريةِ الجنوبيةِ اموس هوكشتاين، سيصلُ الى بيروتَ نهايةَ الأسبوعِ الجاري او بدايةَ الأسبوعِ المقبل، بناءً على طلبِ الجانبِ اللبناني للبحثِ في استكمالِ المفاوضاتِ لترسيمِ الحدودِ البحرية والعملِ على انهائها في اسرع وقت ممكن.

رئيسُ حكومةِ تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تابع نتائجَ الاتصالاتِ الديبلوماسيةِ الجاريةِ بشأنِ ملفِ ترسيمِ الحدودِ البحرية ، وما هو متوقعٌ على صعيدِ مهمةِ الوسيطِ الاميركي أموس هوكشتاين.

وبحسَبِ بيانٍ صادرٍ عن اعلامِ السراي الحكومي فان ميقاتي اكد أنَ الدولةَ اللبنانيةَ تتابعُ معطياتِ هذا الملفِ السيادي بامتياز ، والذي تَجري معالجتُه بالطرقِ الديبلوماسية للخروجِ بنتائجَ ايجابية، وتحرّكُ المفاوضاتِ غيرَ المباشرةِ مجددا.

رئيس المجلسِ النيابي نبيه بري اعلن انَ الوسيطَ الاميركيَ آموس هوكشتاين سيصلُ الى بيروتَ يومَ الاحدِ المقبل للبحثِ في مستجداتِ ملفِ ترسيمِ الحدودِ البحرية بينَ لبنانَ وفلسطينَ المحتلة.