“الجهاد”: معركة سيف القدس وحدت كل الساحات وأثبتت أن الشعب الفلسطيني كله مع المقاومة

أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي أن “معركة سيف القدس وحدت كل الساحات وأثبتت أن الشعب الفلسطيني كله مع المقاومة”.

وأشار الهندي الاثنين الى أن “معركة سيف القدس اكدت على معادلة ان الشعب الفلسطيني شعب واحد ولا يمكن عزل اي جزء منه وأن المعركة هي معركة واحدة مع هذا الكيان وليس هناك معارك منفصلة”.

وأكد الهندي أن “رسالة سيف القدس كانت أن الشعب واحد مع المقاومة كل الشعب الفلسطيني والمعركة واحدة”، وشدد على ان “سيف القدس ارست معادلة ان الشعب الفلسطيني واحد خلف المقاومة وانه لا يمكن فصل الساحات العربية عن بعضها البعض، وان الشعب الفلسطيني معركته واحده وان البوصلة هي القدس وهي معادله التي لا يمكن تجاوزها”.

وأشار الهندي الى أن “غزه كانت حاضرة في معركة مسيرة الاعلام رغم انها لم تطلق أي طلقة”، ولفت الى أن “التهديد الذي خرج من غزه كان رسالة أرعبت العدو”.

المصدر: فلسطين اليوم