هنية في ذكرى رحيل شلّح: أيقن أن الطلقة عنوان التعامل مع الاحتلال وشعار السائرين نحو فلسطين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الإثنين أن “الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الراحل الدكتور رمضان عبد الله شلح حمل همّ الوحدة الوطنية الفلسطينية التي آمن أنها غاية عظمى على طريق العطاء المشترك والعمل المتواصل والجهاد المستمر والدؤوب والمقاومة الشاملة، وأيقن بأن الطلقة عنوان التعامل مع الاحتلال، وشعار السائرين نحو فلسطين الوطن والقضية”.

وقال هنية في الذكرى الثانية لرحيل شلّح “في مثل هذا اليوم من العام 2020 افتقدنا وخسرت فلسطين واحدا من رجالاتها الكبار الذين كان لهم بصمة في تاريخها العظيم، يحمل قلبا عامرا بالإيمان وحب الوطن والاستعداد للتضحية والعطاء، كريم النفس، عالي الهمة، الأخ المجاهد الدكتور رمضان عبد الله شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي”.

وأضاف هنية “رجل سكنت فلسطين في قلبه ووجدانه، عاش حرا أبيّا، يؤمن بالمقاومة دربا ومنهاجا نحو التحرير والانعتاق من الاحتلال والظلم، فكان نعم القائد والأخ والرفيق، تشاركنا همّ الوطن، وعملنا معا على النهج ذاته، وسرنا في درب واحد نحو القدس قبلة الجهاد والمقاومة عنوان الثورة ورمز الأحرار على مدى هذا العالم الواسع”.

وتابع هنية “لقد كان الرحيل صعبا، لكنه ترك إرثًا عظيمًا خلفه من فكر نقي ورجال شرفاء، يحملون ذات المعاني والإيمان العميق، ويسيرون على الدرب ذاته نحو العزة والكرامة والإباء، وفي مقدمتهم الأخ المجاهد زياد النخالة أبو طارق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ورفاقه”.

المصدر: فلسطين اليوم