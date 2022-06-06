كركي أصدر آلية تطبيق زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة اعلامية رقم 686 تاريخ 6/6/2022 قضت بتطبيق أحكام المرسوم 9129 تاريخ 12 ايار 2022 القاضي تعيين بدل غلاء معيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل على الشكل التالي:

أولا : اعتبارا من 1\4\2022 ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات:

1.يضاف الى الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري مبلغ 1,325,000ل ل ليصبح 2,000,000 ل.ل.

2. يضاف الى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1\3\2022 والذي لا يتجاوز 4,000,000 ل ل مبلغ 1,325,000 ل ل.

3.يضاف الى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3\2022 والذي يتجاوز4,000,000 ل ل الزيادة التي يقرها اصحاب العمل،

4. يضاف الى الحد الادنى الرسمي للاجر اليومي مبلغ 61,000 ل ل ليصبح 91,000 ل.ل.

5.يضاف الى اساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1\3\2022 والذي لا يتجاوز 182,000 ل ل مبلغ 61,000 ل ل.

6.يضاف الى اساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1\3\2022 والذي يتجاوز 182,000 الزيادة التي يقرها أصحاب العمل.

7.تسدد فروقات الاشتراكات الناتجة عن زيادات غلاء المعيشة المشار اليها عن شهر نيسان (للمؤسسات الشهرية فقط ) بموجب جدول اشتراكات خاص تحت رمز 33 وتسري زيادات التاخير على فترة 33 اعتبارا من 1\7\2022.

ثانيا: اعتبارا من 1\4\ 2022 يحدد الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات كالتالي :

1.يضاف الى الحد الاقصى للكسب الشهري الخاضع للاشتراكات لفرع المرض والامومة المحدد بالمرسوم 9602 تاريخ 21\12\2012 مبلغ 1,325,000 ل ل ليصبح 1,825,000 ل.ل.

2. يضاف الى الحد الاقصى للكسب للشهري الخاضع للاشتراكات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المحدد بالمرسوم 5102 تاريخ 24\3\2001 مبلغ 1,325,000 ل ل ليصبح 2,825,000 ل.ل.

ثالثا: اشتراكات السائقين العموميين اعتبارا من 1\4\2022:

1. اشتراكات السائق غير المالك

الفرع اشتراك شهري اشتراك يومي

نهاية خدمة 340 000 11 300

تقديمات عائلية 240 000 8 000

مرض وامومة 360 000 12 000

2. اشتراك السائق المالك

ما يدفعه السائق

الفرع اشتراك شهري اشتراك يومي

نهاية خدمة 170 000 5 700

تقديمات عائلية 110 000 3 700

مرض وامومة 110 000 3 700

مساهمة الدولة

تقديمات عائليّة 130 000 4 300

مرض وأمومة 250 000 8 300

رابعا: اشتراكات باعة الصحف والمجلات اعتبارا من 1\4\2022

الفرع اشتراك شهري اشتراك يومي

نهاية خدمة 340 000 11 300

تقديمات عائلية 240 000 8 000

مرض وامومة 360 000 12 000

خامسا: اشتراكات المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتبارا من 1\4\2022

ما يدفعه المختار 72,000 ل ل

ما تدفعه الدولة 288,000 ل ل

سادسا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة اعتبارا من 1\4\2022

اشتراك الطالب الجامعي 600,000 ل ل

اشتراك كل مستفيد على عاتقه 600,000 ل ل

سابعا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة أعتبارا من 1/4/2022

اشتراك المضمون المتقاعد 180,000 ل ل

ثامنا: يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من تاريخ صدورها وتبلغ الى من يلزم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام