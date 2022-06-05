قوى الأمن الداخلي: توقيف شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات عند حاجز ضهر البيدر

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “الساعة 21,00 من تاريخ 1/6/2022، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي شخصين على متن سيارة من نوع تويوتا لون أسود، وذلك للاشتباه فيهما، وهما كل من: ح. م. (مواليد العام 1986، لبناني)، ف. خ. (مواليد العام 1997، فلسطينية). بتفتيشهما والسيارة، عثر على كمية من مادة كريستال مث- CRYSTAL METH المخدرة.

سلما مع السيارة والمضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام