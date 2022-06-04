الوزير حمية: طلبت من رئيس الحكومة التراجع عن قراره بتثبيتي في الجامعة اللبنانية

اعلن وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنه و”وبعد الضجة التي أثيرت ، وإحساساً مني بالمسؤولية ، وقطعاً لأية افتراءات أو افتراضات خاطئة أطلقها ويطلقها البعض ، فإنني اليوم قد توجهت إلى رئيس مجلس الوزراء ، لأطلب منه بأنني ورغبة مني بأن يتم التراجع عن قرار التثبيت في الجامعة اللبنانية.

واوضح الوزير أن القرار يأتي “بعد أن درجت العادة في مجلس الوزراء، بأن تصدر مراسيم بحق الوزراء تقضي بتثبيتهم في أعمالهم التي كانوا يمارسونها ، ولأجل ذلك قررت الحكومة منحي مرسوم التعيين في الجامعة اللبنانية”.

المصدر: موقع المنار