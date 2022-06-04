لافروف: عائدات روسيا من صادرات الطاقة ستزداد رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا سترفع من عائداتها من صادرات الطاقة في هذا العام بشكل ملحوظ، رغم القيود المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقال لافروف خلال مقابلة مع إذاعة وتلفزيون جمهورية صرب البوسنة “صربسكا”: “فيما يتعلق بالحزمة السادسة والقيود على صادرات الهيدروكربونات عبر البحر. النفط بشكل عام لا يخضع للسياسة، هناك طلب عليه. أسواق النفط لا تسير خلف الأوامر السياسية والأهواء”. وأضاف “لدينا أسواق بديلة، ونعمل بالفعل على زيادة المبيعات”.

وتابع قائلا: “بالنظر إلى مستوى الأسعار، التي تم تحديدها نتيجة سياسة الغرب، فنحن ليس لدينا أي خسائر في الميزانية، بل على العكس، سنزيد هذا العام بشكل كبير من الأرباح التي نحصل عليها من تصدير موارد الطاقة خاصتنا”.

مهام تحرير مدينة ماريوبول ومصنع آزوفستال اكتملت بأقل الخسائر

وقال وزير الخارجية الروسي إن مهام تحرير مدينة ماريوبول ومصنع آزوفستال اكتملت بأقل قدر من الخسائر، وذلك مع استمرار تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأكد أنه “تم الانتهاء من جميع المهام في ماريوبول ومصنع آزوفستال بأدنى قدر حد من الخسائر، بعدما أمر الرئيس بوتين بعدم اقتحام آزوفستال”.

وأشار لافروف إلى أن “المرتزقة سيئو السمعة من كتيبة آزوف استسلموا ببساطة وتم فتح قضايا جنائية ضد مقاتلي الكتيبة في الاتحاد الروسي ويتم جمع الأدلة حاليا”.

وحول خطط واشنطن ولندن تقديم راجمات صواريخ متعددة إلى كييف، قال لافروف “ترى كيف يتم تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، الآن يقدم الأميركيون راجمات صواريخ متعددة، كما اندفع البريطانيون على ما يبدو في انتظار الضوء الأخضر من واشنطن لإعطاء الأوكرانيين راجمات صواريخ متعددة أيضا ولكن الآن هذا طريق محفوف بالمخاطر”.

وشدد لافروف “في الوقت نفسه، يقولون إنهم يقاتلون الروس، ولكن الأوكرانيين يموتون، فهم [أميركا وبريطانيا] يعطون الأسلحة فقط، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى وفاة المزيد من الأوكرانيين”.

لافروف: الغرب لا يسمح لكييف بالتفاوض مع موسكو

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول آفاق مفاوضات السلام مع كييف، إن الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالتفاوض مع روسيا. وأوضح لافروف “الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالتفاوض، قبل شهرين بدا أن أوكرانيا تقدمت باقتراح حول كيفية حل هذه القضية ولكن منع الغرب الأوكرانيين من مواصلة هذه العملية، وشددوا موقفهم”.

وأكد أن “أوكرانيا هي ورقة مساومة، وأداة يتم التلاعب بها بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.. حلف الناتو والاتحاد الأوروبي اللذان فقدا استقلالهما منذ فترة طويلة مطيعان لهما تماما.. إنهم يسيطرون على الأوكرانيين كأداة من أجل احتواء بلدنا أو كما يقولون الآن من أجل إنهاكها وهزيمة روسيا في ساحة المعركة”

وأشار لافروف إلى أن “مثل هذه الكلمات قالها رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبعض السياسيين في الولايات المتحدة: يجب هزيمة روسيا وبوتين في ساحة المعركة”.

المصدر: سبوتنيك