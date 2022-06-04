جمعية الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية ومؤسسة عاشوراء أحيت ذكرى رحيل الإمام الخميني

احيت جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية بالتعاون مع العتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية مناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره، في لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وواحد وخمسين الذي نظمته على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

وحيا نائب أمين عام حزب الله العلامة سماحة الشيخ نعيم قاسم العاملين في العتبة الرضوية المقدسة والشعب الإيراني على اتباعهم هذه القيادة المباركة التي غيرت العالم أجمع وتطرق الى سيرة الامام الخميني قدس سره مبينا ان الامام الخميني أحيا الإسلام بفكره وعلمه وعقليته وإدارته.

وتحدث العلامة سماحة الشيخ ماهر حمود رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة فاستشهد بالآية القرآنية “ثم جئت على قدرٍ يا موسى” لافتاً ان الامام الخميني كان على قدر حيث قاد الامة جمعاء خلال نفيه من اللحظة الاولى في الطائرة ومن كل البلدان التي حط فيها والى الطائرة التي أقلته الى طهران حيث الملايين في انتظاره.

رئيس جمعية الامام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله اكد بان الإمام المقدس الراحل روح الله الموسوي الخميني رفع راية الامام الحجة عج وكان خطه الذي يجسد الإسلام الأصيل في كل جوانب حياته ومسيرته مستمرة حتى تسليم الراية قريباً جداً على يدي الإمام القائد الخامنئي المفدى وممهورة بدماء الآلاف من الشهداء الخمينيين أمثال القائد المجاهد الشهيد الحاج قاسم سليماني. . وتحدث العديد من الشخصيات عن تجربتهم التي اقتبسوها من نهج الامام المقدس من أنحاء العالم الذين تأثروا بالامام وأسلموا منهم إمام دولة مالي غرب أفريقيا سماحة الشيخ محمد جيباتي والباحثة ايزابيل بريل من بلجيكا.. واختتم اللقاء بدعاء الفرج مع رئيس الجمعية الحاج حبيب الله والفتيات الزينبيات من صحن الجمهوري في الحرم الرضوي المطهر. وكان افتتحه مقرئ العتبة الرضویة المقدسة الحاج محمد بارسا بآيات من الذكر الحكيم من دار الرحمة أيضاً في الحرم الرضوي المطهر.

ويمكنكم متابعة اللقاء على الرابط التالي :

https://youtu.be/VYbSK4nhEwE

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية