بايدن: قادرون على التصدي للتضخم “دون التضحية” بالمكاسب الاقتصادية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بيانات الوظائف المستحدثة الصادرة مؤخرا تظهر أن الولايات المتحدة قادرة على احتواء التضخم المتسارع والحفاظ على معدل نمو جيد.

وفي معرض تشديده على صمود الاقتصاد الأمريكي، رغم ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، قال بايدن “لقد وضعنا أسسا اقتصادية قوية تاريخيا”.

وتابع “حاليا نمضي قدما نحو لحظة جديدة نكون فيها قادرين على البناء على تلك الأسس، على بناء نمو مستقبلي مستقر وثابت لكي نتمكن من خفض التضخم دون التضحية بكل المكاسب التاريخية التي حقّقناها”.

وقال بايدن “أعلم أنه على الرغم من الأنباء الجيّدة الواردة اليوم لا يزال أمريكيون كثر قلقين”، وأقر بتواصل تحليق أسعار السلع الأساسية على غرار المواد الغذائية والبنزين الذي بلغ مستويات قياسية.

وأضاف الرئيس الأمريكي “لكن بفضل التقدّم الهائل الذي حقّقناه على صعيد الاقتصاد، يمكن للأمريكيين التصدي للتضخم من موقع قوة”.

وكانت وزارة العمل الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم، استحداث 390 ألف وظيفة الشهر الماضي، في مؤشر يبقى أفضل مما كان متوقعا، وإن دل على تباطؤ التوظيف في خضم نقص في اليد العاملة.

وسجل معدل الأجور ارتفاعا بنسبة 5,2 في المئة مقارنة بايار/ مايو 2021، إلا أن تباطؤا سجّل على هذا الصعيد مقارنة بالشهر السابق، وفق تقرير الوزارة.

وقد يشكّل هذا الأمر تطورا إيجابيا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) الذي أطلق خطة صارمة لرفع معدّلات الفائدة من أجل التصدي للتضخم الذي ارتفع إلى أعلى معدّل له منذ أكثر من أربعين عاما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية