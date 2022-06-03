اليمن: مسيرة ضخمة في صعدة بذكرى الصرخة ضد المستكبرين

خرج أهالي وأبناء محافظة صعدة اليمنية بمسيرةٍ ضخمة بالذكرى السنوية للصرخة بوجه المستكبرين.

المسيرة التي غصت بها شوارع المحافظة الرئيسة، رفع خلالها المشاركون شعارات الموت لأميركا وإسرائيل، وأكدوا أنهم لن يألوا جهداً في كشف ومواجهة مخططات ومؤامرات قوى الاستكبار العالمي.

ونددت المتظاهرون بجرائم العدو الصهيوني الذي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعوا إلى الشعوب العربية والإسلامية لنصرة فلسطين المحتلة ومقدساتها.

وحذر بيان مسيرة صعدة من خطورة التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي ودعوات السلام الزائفة التي لا تخدم إلا أعداء الأمة. وأكد البيان على موقف المن الثابت وجهوزيته الدائمة للوقوف إلى جانب محور الجهاد والمقاومة.

المصدر: قناة المنار