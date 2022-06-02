أ ف ب: مقتل عاملين اثنين من الصليب الأحمر في هجوم بمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2022 - 20:28

أ ف ب: مقتل عاملين اثنين من الصليب الأحمر في هجوم بمالي

منذ 2 ساعة 2 June، 2022
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