الصحة الفلسطينية: ارتقاء الفتى عودة محمد عودة (17) عامًا بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية المدية غرب رام الله (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2022 - 18:40
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الدفاع الروسية: صواريخ عالية الدقة ضربت 21 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية
سفراء الاتحاد الأوروبي يقرون حزمة عقوبات سادسة على روسيا
وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن نسف سلمية برنامجنا النووي وتعاوننا مع الوكالة الدولية من خلال تقرير سياسي متسرع
مساعد الخارجية الإيرانية مهدي صفري: إيران اقترحت رسميًا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة للتبادل التجاري
ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في مجمع طبي بمدينة تالسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية إلى 4 قتلى على الأقل
أوبك ومنتجو النفط المستقلين يوافقون على زيادة الانتاج 648 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الصحة الفلسطينية: ارتقاء الفتى عودة محمد عودة (17) عامًا بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية المدية غرب رام الله (فلسطين اليوم)
منذ 24 mins
2 June، 2022
استشهاد الفتى عودة محمد عودة
العدو الاسرائيلي
رام الله
فلسطين
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