انفجارات عنيفة داخل قاعدة للقوات التركية في زليكان شمال العراق إثر هجوم بطائرات مسيرة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2022 - 14:50

انفجارات عنيفة داخل قاعدة للقوات التركية في زليكان شمال العراق إثر هجوم بطائرات مسيرة (وكالة يونيوز)

منذ 25 mins 2 June، 2022
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