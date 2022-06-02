انفجارات عنيفة داخل قاعدة للقوات التركية في زليكان شمال العراق إثر هجوم بطائرات مسيرة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 2 2022 - 14:50
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
02 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية الى ثلاثة خلال أقل من أربع وعشرين ساعة
استشهاد الشاب أيمن محيسن صباحا وإصابة عدد آخر في عدوان اسرائيلي جديد على مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم
استشهاد شاب فلسطيني مساء وإصابة 6 آخرين برصاص الاحتلال خلال مواجهات اعقبت اقتحام بلدة يعبد غرب جنين
حركة الجهاد الإسلامي تنعى شهيدي جنين وبيت لحم في الضفة وتستنكر جريمة الاحتلال بهدم منزل الشهيد حمارشة
حركة حماس تنعى الشهيد أيمن محيسن وتؤكد أنّ دماء الشهداء وقود يشعل المقاومة
حركة المجاهدين: دماء الشهيد الأسير المحرر أيمن محيسن تؤكد أن المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة المحتل
الأوقاف الإسلامية بالقدس تحذر من دعوة جماعات المعبد اليهودية اليمينية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى يومي الأحد والاثنين
الصحة الفلسطينية: 62 شهيدا برصاص الاحتلال منذ بداية العام في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان اتصل بكرامي معزيًا: طرابلس وأهلها سيبقون أوفياء لنهج رشيد كرامي
وزارة الصحة اللبنانية أحالت ملف الخلاف في أحد المستشفيات الحكومية على التفتيش المركزي
عمال بلدية بعلبك أعلنوا الإضراب المفتوح بسبب تدني رواتبهم وعدم تقاضيهم المساعدة الاجتماعية وبدل النقل الجديد
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ يعلن التوصل لاتفاق تجديد الهدنة لشهرين إضافيين
مصادر بالحسكة: 8 جرحى نتيجة العدوان التركي على بلدة أبو_راسين وحركة نزوح جماعية من البلدة وريفها باتجاه المناطق الآمنة
"سانا": اشتباك بين عناصر شرطة في ريف درعا ومجموعة إرهابية هاجمت المبنى بالأسلحة الرشاشة
الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية يشرعان بعملية أمنية شمال غرب تكريت
بيسكوف: كييف لا ترغب بالحوار و"تجمد" المفاوضات الآن تحت ضغط من الرعاة مفضلة خيارات أخرى عن عملية التفاوض
الدفاع البريطانية: القوات الروسية سيطرت على معظم مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية
رئيس الوفد الروسي في مباحثات فيينا حول قضايا الأمن: نشر صواريخ أمريكية في جزيرة دنماركية تصعيد غير مقبول
الدفاع الروسية: صواريخ عالية الدقة ضربت 21 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية
وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن نسف سلمية برنامجنا النووي وتعاوننا مع الوكالة الدولية من خلال تقرير سياسي متسرع
مساعد الخارجية الإيرانية مهدي صفري: إيران اقترحت رسميًا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة للتبادل التجاري
ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في مجمع طبي بمدينة تالسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية إلى 4 قتلى على الأقل
الشركة النفطية العملاقة غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا
الرئيس الأمريكي: واشنطن لن تزوّد أوكرانيا بصواريخ قد يصل مداها إلى الأراضي الروسية
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: إعلان الرئيس الأمريكي عن عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ قادرة على الوصول إلى روسيا قرار عقلاني
رئيس وزراء المجر: لا تسوية على الإطلاق في الوقت الحالي بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي
المستشار الألماني أولاف شولتس: ألمانيا تتجه نحو الاستقلالية عن واردات الطاقة الروسية بوتائر سريعة
الخارجية الألمانية: الحرب الروسية على أوكرانيا تشكل تهديداً مباشراً للأمن العالمي وأمن أوروبا
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
انفجارات عنيفة داخل قاعدة للقوات التركية في زليكان شمال العراق إثر هجوم بطائرات مسيرة (وكالة يونيوز)
منذ 25 mins
2 June، 2022
الاحتلال التركي في العراق
تركيا
طائرات مسيرة
قاعدة زليكان
التعليقات
ذات صلة
تركيا تطالب واشنطن بتغيير قرارها بشأن “إف-35” أو إعادة الأموال
تركيا تلغي مناورات الناتو في البحر الأسود
الدفاع التركية تعلن مقتل 3 جنود في العراق خلال أقل من 24 ساعة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}