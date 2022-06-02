حجار رد على مصرف لبنان عن الجمعيات الخيرية: مستمرون بدعم التحركات الاحتجاجية

اصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجّار بيانا رد فيه على بيان مصرف لبنان وجاء فيه:

“إن ما أشير إليه في بيان مصرف لبنان ليل أمس عن موافقته على منح 40% منمستحقّات الجمعيات الخيرية التي تم تحويلها عن العام 2021 بشكل نقدي، كان في خانة المفاوضات وليس التأكيدات. لذا ندعو حاكم مصرف لبنان إلى تأكيد القرار رسمياً بإصدار التعاميم اللازمة لتنفيذه. ومن جهة أخرى، هذا المطلب هو جزء من سلّة مطالب محقّة كنا قد فنّدناها خلال إجتماعنا مع الحاكم وجولات المفاوضات التي لحقته، ويمكن إيجازها بالتالي:

– دفع الرواتب الموطّنة في المصارف مباشرة من هذه الحوالات

– عدم تقييد حركة سحوبات هذه المؤسسات/ الجمعيّات بال fresh دولار التي تأتي عبر متبرّعين لمشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع

– إقرار تسهيلات خاصة لهذه المؤسسات/ الجمعيّات تتعلّق بقيمة سقف السحوبات الشهرية باللولار

بناءً عليه، نحن مستمرون بدعمنا التحركات الاحتجاجيّة حتى تحقيق هذه المطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام