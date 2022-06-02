أسباب ارتفاع تكاليف الحج لموسم 2022

تحدث رئيس منتدى جسور السلام الدولي من الجزائر، دكتور يوسف مشرية، عن أسباب ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين.

وقد أرجع الدكتور مشرية الارتفاع الكبير هذا العام في عدد من الدول العربية كالجزائر ومصر والمغرب لعدة أسباب مشيرا إلى أن “هذه التكاليف العالية ترجع إلى الرسوم والضرائب الباهظة التي تفرضها السلطات السعودية المنظمة للحج لأن هذه التكلفة متعلقة بالنقل والإقامة خلال مناسك الحج والإعاشة أيضا لأن أسعار الفنادق أصبحت باهظة الثمن، كما أن تضاعف تكاليف الطيران كان له عامل كبير بتضاعف أسعار الحج لهذا العام”.

فيما أشار مشرية إلى تضاعف تكلفة الحج بالجزائر هذا العام، ما يصعّب على عدد كبير من الحجاج تحمل هذه التكلفة، مؤكدا أن “الحاج الجزائري يتكلف حاليا قرابة 6 آلاف دولار، بمعنى أن تكلفة حج هذه السنة ارتفعت بنسبة 100%، حيث أنه قبل قرابة 3 سنوات قبل الجائحة كانت التكلفة نصف هذا المبلغ”.

عدد الحجاج الجزائريين يصل إلى 36 ألف حاج جزائري لأن السعودية تسمح بألف حاج من كل مليون نسمة، ولكن هناك العديد منهم لا يستطيع تحمل هذه التكلفة العالية للحج هذه السنة وفقا لتصريحات رئيس منتدى جسور السلام الدولي من الجزائر.

المصدر: روسيا اليوم