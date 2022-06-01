بيرم استقبل نظيره العراقي وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الاربعاء وزير العدل العراقي والذي يتولى ايضا منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة سالار عبد الستار محمد، ووكيل وزارة العدل زياد خليفة التميمي، في حضور سفير العراق في لبنان حيدر شياع غبيشي دليمي البراك، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبالمناسبة قال بيرم “كنا قد بدأنا بمذكرة للتعاون مع سعادة السفير العراقي واليوم قد تأكدت مع الوزير بأن العلاقة بين لبنان والعراق حكومة وشعبا هي علاقة تعمدت بالتضحية المتبادلة وايضا تأكدت بالظروف الصعبة التي تظهر الشقيق الذي يقف مع شقيقه في اقسى الظروف، والعراق كان معنا في لبنان مهتما ومؤازراً ومسانداً ومتضامنا”، وتابع “نحن نؤمن ايضا كما العلاقة مع العراق نريد افضل العلاقة مع الاشقاء العرب ولكن العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل والاخوة الصادقة التي نجدها في الاوقات الصعبة “.

واضاف بيرم “أكدنا أهمية التعاون في مجالي العمل والتدريب المهني المعجل لما يشكله هذا من اهمية كبرى في رفد اسواق العمل بذوي الاختصاص واصحاب المهارات والموائمة في العرض والطلب من اجل الاستفادة من كل المواهب والخبرات في البلدين الشقيقين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام