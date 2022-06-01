الجهاد الإسلامي: نحمَّل الاحتلال وقادته المجرمين المسؤولية كاملةً عن تداعيات هذه الجريمة النكراء (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 1 2022 - 10:24

الجهاد الإسلامي: نحمَّل الاحتلال وقادته المجرمين المسؤولية كاملةً عن تداعيات هذه الجريمة النكراء (فلسطين اليوم)

منذ 9 mins 1 June، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة