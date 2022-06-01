عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 1 حزيران 2022

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الأخبار

إسرائيل – إيران: مواجهة معلَنة

فشل أول لخصوم المقاومة… والقوات وحيدة

حظر مهلهَل للنفط الروسي: أوروبا تحفِر لنفسها

بين الانتخابات والامتحانات: اشتغل وما تقبض يا حبّوب

«التحالف» يهيكل ميليشياته: بحثاً عن توازن جديد

البناء

برّي يترأس أكثريّتين مع كل من جنبلاط والتيار… وجعجع يفشل بحجز الثلث المعطل

65 صوتاً مكرّراً لبرّي وبوصعب وعون… وفرنجيّة والحريريّ بكتلتين متوسطتين

نواب التغيير خزان تصويتيّ استعملته الكتل الكبرى… و3 نواب فقط ثبتوا على استقلالهم

الديار

بري رئيسا للبرلمان اللبناني للعام الـ 30 على التوالي

بو صعب نائبا للرئيس بأصوات «أمل» في جلسة برلمانية -تاريخية فرض «التغييريين» ايقاعها

لا موعد محدد للاستشارات النيابية بانتظار تفاهم ضمني على رئيس للحكومة… والدولار يعاود الإرتفاع

صيف لبناني مزدهر والشركات السياسية تتاجر

اين العرب من إجرام الاحتلال؟

النهار

نكسة أولى للاكثرية… وفوز باهت للاقلية

الجيش الأميركي يستبعد عملاً عسكريا لتحرير قمح أوديسا

تقرير الوكالة الدولية حول إيران يثير جدلاً وإستمرار الاحتجاجات على إنهيار المبنى

الجمهورية

الاكثرية النيابية ثابتة أو غب الطلب

بري: لنكن 128 نعم للانجاز

هل هناك مخاطر اهتزاز أمني؟

10 أيام مصيرية لتعديل المرسوم 6433

اللواء

بري «الانتقالي» رئيساً.. وجنبلاط الغائب الشريك الدائم!

إرباك التغييريين بمواجهة «الجدار الرباعي».. وتريُّث رئاسي في مواعيد المشاورات الملزمة

مَن يُعيد التغيير إلى مساره الصحيح..؟

الاسرار

البناء

قال مصدر نيابي إن أبرز مولود جديد أظهرته جلسة المجلس النيابي الأولى لم يكن نواب التغيير الذين تحوّلوا إلى ظاهرة صوتية بل النواب المؤيدون للرئيس سعد الحريري والبالغون 7 نواب الذين لعبوا دوراً مؤثراً في النتائج كظاهرة تصويتيّة وسيلعبون دوراً في رئاستي الحكومة والجمهوريّ

تساءل مرجع نيابيّ أنه كيف لنائب أو مرشح ارتضى المنافسة والفوز بالترشح عن مقعد يحكمه القيد الطائفي أن يبرر هروبه من المنافسة على المناصب الدستورية في المجلس أو يدعو من خارجه لعدم الترشح بداعي أنه رفض الترشح على أساس القيد الطائفيّ نفسه؟

النهار

يؤكد محازبون في حزب وسطي أن حركة “أمل” لم تمنحهم، للمرة الأولى في هذا الاستحقاق الانتخابي، أي صوت في كل الدوائر بخلاف الدورات الماضية.

لوحظ أن وزيراً سابقاً خفّض منسوب تصعيده السياسي بعد سقوطه في الانتخابات، على أن تكون له مواقف يتحدث خلالها في أمور كثيرة

يجري التداول بتكتم شديد داخل الأوساط المصرفية عن وجود علاقة عميقة لأحد المصارف بالمحفظة المالية السرية لمعظم قيادات وكوادر “حزب الله” ومؤسساته ورجال الأعمال الشيعة الممولين له في بلاد الأغتراب وتتخوف هذه الأوساط من أزمة كبيرة قد تصيب القطاع المصرفي في حال كشفت هذه العلاقة للعلن نظرا للأوضاع النقدية المتدهورة والصعبة وغير المسبوقة التي يعانيها لبنان اليوم

الجمهورية



يقوم تيار سياسي بارز بمراجعة أداء مسؤولية في الإنتخابات وما سبقها وسيقدم على إجراءات تنظيمية وتشكيلات جديدة.

اعتبر مراقبَون أن مما حصل في مجلس النواب امس هو تعادل ضربات الجزاء في المباراة السياسية المفتوحة منذ الانتخابات النيابية، في ظل غياب صافرة الحكم.

تمرد بعض النواب على قرار رئيسهم وصوتوا في الجلسة خلافاً لتوجيهاته.

اللواء

يجزم خبير اقتصادي أن خفض سعر صرف الدولار 10 آلاف دفعة واحدة، هدفه تمرير انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه، خارج الضغط المالي!

يمتلك وزير سابق معلومات عن أن مراكز تطبيقات تسعيرة الدولار، في السوق السوداء، موجودة في بعض ضواحي العاصمة..

تبدو العلاقة بين مرجع رسمي ومرجع نقدي شبه معدومة، على خلفيات مواقف سبقت اعتبار الحكومة مستقيلة..

نداء الوطن



شبّه بعض المصادر جلسة مجلس النواب أمس بجلسة انتخاب الرئيس سليمان فرنجية في العام 1970 حيث إن الرئيس نبيه بري والنائبين الياس بو صعب وألان عون فازوا بأصواتهم بحصولهم على النصف زائداً واحداً.

أبدت أوساط 8 آذار ارتياحها لحالة التفكك والضياع التي يعيشها النواب التغييريون وجهل بعضهم أحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي.

يُحضّر «التيار الوطني الحرّ» لتسمية شخصيات سنية مقربة منه لتكليفها تشكيل الحكومة ويقال إن من بينها وزير الاقتصاد أمين سلام.

المصدر: صحف