وزير الداخلية تابع هاتفيا مع نظيره الكويتي محاولة تهريب الكبتاغون إلى الكويت

تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في اتصال هاتفي مع نظيره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، قضية محاولة تهريب حبوب الكبتاغون الأخيرة إلى دولة الكويت.

وأكد مولوي أن “التحقيقات جارية للوصول إلى كل تفاصيل العملية بعد ضبط كمية المخدرات وتوقيف عدد من المتورطين”، لافتا إلى “أهمية التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اللبنانية وقطاع الأمن الجنائي الادارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الكويتية”.

وأعرب عن “حرصه على ضمان أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”، مجددا التأكيد أن “الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بجهود جبارة لمنع تصدير الأذى إلى أشقائنا”.

من جهته، شكر الصباح ل”مولوي المجهود الأمني الذي تقوم به وزارة الداخلية اللبنانية والأجهزة الأمنية، حفاظا على أمن المجتمعات العربية كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام