تدابير سير الثلاثاء لمواكبة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الاثنين عن تدابير سير مواكبة لجلسة مجلس النواب في ساحة النجمة الثلاثاء لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء هيئة المكتب.

وقال البيان “يعقد مجلس النواب الساعة 11,00 من تاريخ 31-5-2022 جلسة عامة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء هيئة المكتب”، وتابع “لذلك سيتم منع وقوف السيارات اعتبارا من الساعة 5,00 من فجر التاريخ المذكور في المنطقة المحيطة بالمجلس النيابي والممتدة: من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، من بيت الكتائب لغاية بنك الأهلي / باب ادريس، ومن شارع رياض الصلح حتى جامع الأمين. يرجى أخذ العلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام