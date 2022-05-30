اليمن: شهيدان و4 جرحى ببنفجار لغمين من مخلفات العدوان بالحديدة

استشهد يمنيان وأصيب أربعة بجروح بانفجار لغمين من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في محافظة الحديدة اليمنية.

وأكد مصدر يمني “استشهاد مواطنين اثنين نتيجة إنفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان الامريكي السعودي الاماراتي في قرية شجن الجحبا عزلة الجحبا العليا بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة”، ولفت الى “وقوع اربعة ضحايا بانفجار اخر في كيلو 16 بالحديدة”.

وأشار المصدر الى “ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حيث بلغ إجمالي الضحايا حوالي 310 مابين شهيد وجريح خلال 2022”.

المصدر: موقع انصار الله