اجتماع لكتلة التنمية والتحرير عشية جلسة انتخاب رئيسِ المجلس

عَقدت كتلةُ التنميةِ والتحرير اجتماعَها الدوري في عين التينة برئاسةِ الرئيس نبيه بري عشيةَ جلسةِ انتخابِ رئيسِ المجلس النيابي.

وأعلنت الكتلةُ اتخاذَها القراراتِ الملائمةَ حيالَ سائرِ البنودِ المدرجةِ على جدولِ اعمالِ الجلسةِ غداً، كما طالبت حكومةَ تصريفِ الاعمالِ بالقيامِ بدورها وعدمِ التخلي عن مسؤولياتها في رعايةِ وحمايةِ المواطنين من جشعِ المحتكرين .

ووجهَ الرئيس نبيه بري ندءاً دعا فيه اللبنانيين في كافةِ المناطقِ الى الإمتناعِ بشكلٍ مطلق عن إطلاقِ الرصاصِ خلالَ إحياءِ أيِّ فعاليةٍ إحتفالية، خاصةً تلكَ المتعلقةَ بانتخابِ رئاسةِ المجلسِ النيابي يومَ غد .

وذكَّرَ الرئيس بري انه لقد سبقَ وأن حوّلَ الرصاصُ الذي يطلقُ في الهواءِ الفرحَ الى حزنٍ وأمعنَ في ايذاءِ الناسِ في أرواحهم وممتلكاتهم . وختم بالقول: أنتم معنيونَ اليومَ بأن تكونوا عندَ حُسنِ الظنِّ إلى جانبِ أهلِكم في هذا الظرفِ العصيبِ في تعزيزِ سلمِهم الأهلي وحمايةِ أرواحِهم وممتلكاتهم .

المصدر: قناة المنار