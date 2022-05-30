الخارجية السورية : سورية ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سورية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2022 - 16:18

الخارجية السورية : سورية ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سورية (سانا)

منذ 47 mins 30 May، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: سانا

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