الوزير بيرم أطلق مبادرة “المركب الواحد” لمواجهة البطالة في العالم

اطلق وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في كلمة له اليوم خلال اجتماع وزراء العمل التابعين لدول حركة عدم الانحياز والذي انعقد على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ110 في جنيف عبر تقنية “زوم” مبادرة “المركب الواحد” للتكافل والتضامن العالمي والانساني لمواجهة البطالة والعطالة في العالم جراء المشكلات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والامنية واعادة اولوية الانسان كأساس لحياة آمنة وكريمة ومزدهرة، داعيا الى “عودة آمنة للنازحين السوريين الى وطنهم الأم كحق وواجب في اعمار بلادهم ، وأيضا حق الشعب الفلسطيني في حقوقه الكاملة على كل الصعد في وجه الاحتلال الاسرائيلي وجدران الفصل العنصري والقهر اليومي كما هو حق كل مظلوم في العالم ، وحق الشعب اللبناني في الاستفادة من موارده وثرواته في مياهه وأرضه كاملة ، ووقف كل الانتهاكات الاسرائيلية ورفع الحصار الجائر الذي يحول بيننا وبين الحق في الحصول على الكهرباء واستخراج نفطنا وغازنا”.

وكان الوزير بيرم استقبل في مكتبه اليوم، وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، وجرى البحث في الشؤون العامة وسبل التعاون المشترك بين الوزارتين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام