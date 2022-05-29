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May 29 2022 - 16:08

بدء وصول عشرات المستوطنين لمنطقة باب العامود بالقدس ومخابرات الاحتلال تعتلي الأسطح

منذ 50 mins 29 May، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

بدأت مجموعات من المستوطنين، عصر اليوم الأحد، بالتوافد إلى منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين بدأوا بالوصول إلى منطقة باب العامود في القدس المحتلة، لأداء “طقوس تلمودية”.

وأفادت ذات المصادر، بأن مخابرات الاحتـلال تعتلي الأسطح في محيط منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

ومنذ ساعات الفجر الأولى بدأت الاستفزازات “الاسرائيلية” باقتحامات واسعة للمسجد الاقصى المبارك، حيث تسود المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، أجواء مشحونة بالتوتر على وقع حصار قوات الاحتلال لعشرات المرابطين داخل المسجد القبلي في الوقت الذي تقتحم فيه مجموعات من المستوطنين باحات المسجد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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