الرئيس بري يستقبل بو صعب .. فماذا عن سيناريو جلسة الثلاثاء؟

لقاء بعيد عن الاعلام بين المرشح الاوحد لرئاسة مجلس النواب الرئيس نبيه بري، والمرشح الابرز لمنصب نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب.. ومصادر المنار لفتت إلى أنَّ سيناريو الجلسة الاولى للمجلس الجديد يوم الثلاثاء قد يكون مختلفًا عمّا هو متداول.

وأفادت مصادر المنار بأن حركة تشاورية مكثّفة تحصل بين أكثر من طرف ولا تستثني احدًا حلفاء و غير حلفاء، وأضافت أن سيناريو جلسة الثلاثاء قد يكون مختلفًا عمّا يُتداول ويُتناقل، وأن المشهد الاخير سيكون في الجلسة نفسها.

ولفتت المصادر إلى ان الهدف الأساس من هذه الحركة التشاورية ليس الحصول على جلسة نيابية عامّة غير متشنّجة بل أن يُفتح من خلالها الباب أمام مشهد غير متشنّج في ما يليها من أيام، وقالت أن “لا وضع البلد يحتمل منطق الجفاء والعداوة ولا الاستحقاقات المعيشية والاقتصادية ينقصها أهل حكم غارقون في جبهاتهم في حين أن الجبهة الوحيدة التي يجب أن يهتموا لها هي مواجهة الازمة الاقتصادية المالية الخانقة غير المسبوقة”.

وشددت المصادر على ان الانتخابات النيابية أفرزت مجلسا للنواب كلُّ مَن فيه يتحمّلون مسؤولية تقديم ما يُخرج لبنان من عنق الزجاجة ولا يمكن لأحد أن ينفض يديه من الحلّ.

المصدر: المنار