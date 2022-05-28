اسماعيل هنية حول مسيرة الأعلام: أمامنا خيارات عدة للمواجهة ولدينا ثلاثية “الأمة والشعب والمقاومة”

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن كل الخيارات على الطاولة لمواجهة لمسيرة الأعلام في القدس المحتلة، وأن الحركة مستعدة للسيناريوهات كافة.

وقال هنية في بيان أن الحركة تتعامل مع احتلال طال زمانه وحان زواله، ولفت إلى أن الفعل المقاوم انطلق مبكرًا وما زال لتحقيق الحرية والعودة وإعلان القدس عاصمة لكل فلسطين بل ومهوى قلوب الأمة جمعاء.

وأضاف هنية “يريد الاحتلال أن يجعل من مسيرة الأعلام محطةً لتخطي منجزات معركة “سيف القدس” وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة، ولكنا نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الاقصى حق لنا وملك أيدينا.”

وأكد هنية أن أمام الحركة عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى، وقال “إذ لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف غدًا (الأمة والشعب والمقاومة) وجاهزون لكل السيناريوهات، ونعتبر أن رأس الحربة هم أهلنا في القدس الذين لم يترددوا يومًا في الدفاع عن الأقصى والضفة وال48 امتداد شعبي وميداني مفتوح على كل المستويات، وستظل غزة الدرع والسيف”.

المصدر: موقع حركة حماس