اللواء ابراهيم: ليكن التعاون والحوار شعار المرحلة التي سنخوضها مما ينعكس ايجابًا على الوضعين المعيشي والأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 14:42

اللواء ابراهيم: ليكن التعاون والحوار شعار المرحلة التي سنخوضها مما ينعكس ايجابًا على الوضعين المعيشي والأمني

منذ 9 mins 28 May، 2022
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