حماس: الاحتلال الاسرائيلي سيرى أضعاف ما رآه في معركة سيف القدس إذا حاول المساس بالأقصى

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب شؤون القدس هارون ناصر الدين، أهلنا بالقدس والضفة والداخل المحتل إلى الرباط في الأقصى وشوارع القدس لإفشال “مسيرة الأعلام”.

وحذّر ناصر الدين الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى أو قبة الصخرة أو أهلنا بالقدس، مشدداً على أن “رد المقاومة سيكون حاسما إذا حاول الاحتلال المساس بالمسجد الأقصى، وأن الاحتلال سيرى أضعاف ما رآه في معركة سيف القدس إذا حاول المساس بالمسجد أو قبة الصخرة”.

وأشار إلى أن المستوطنين يحاولون بشتى الوسائل أداء طقوسهم التلمودية بالمسجد الأقصى، مؤكدًا على أن “شعبنا سيدافع عن أرضه وعن المسجد الأقصى المبارك”.

وحيا الاهالي في القدس والضفة والداخل المحتل الذين سطروا بصمودهم ورباطهم ودفاعهم عن الأقصى أسمى آيات البطولة والجهاد، وتتواصل الدعوات للمشاركة الواسعة في فجر “لن ترفع أعلامكم” بالمسجد الأقصى، الأحد القادم، لإحباط مخططات المستوطنين في تنظيم مسيرة “الأعلام”، إلى جانب أداء صلاة الضحى في باحات المسجد، لإفشال المسيرة الاستيطانية.

ويتخوف الاحتلال من احتمالية وقوع مواجهات، في ذكرى احتلال شرقي القدس أو ما يسمونه يوم “توحيد القدس”، الذي يصادف الـ29 من أيار الجاري. ودعت جماعات “الهيكل” المزعوم إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى احتفالًا في ذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام الإسرائيلية في باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية، وتزامناً مع ذلك أُطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في الأقصى من 27 أيار.

المصدر: وكالة شهاب