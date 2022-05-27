إستشهاد الطفل زيد محمد غنيم (14 عامًا) في بلدة الخضر جنوب بيت لحم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الظهر والرقبة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2022 - 22:24

إستشهاد الطفل زيد محمد غنيم (14 عامًا) في بلدة الخضر جنوب بيت لحم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الظهر والرقبة (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 27 May، 2022
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