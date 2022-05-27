بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر على النفط الروسي المنقول بحرا وإعفاء النفط المنقول برا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2022 - 17:42
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رئيس الجمهورية يوقع مرسوم تشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" بإشراف وزارة الاقتصاد لتعزيز الرقابة على الأسعار
وزارة الاقتصاد تحدد سعر ربطة الخبر الصغيرة بـ9 آلاف ليرة والمتوسطة بـ15 ألف وتلغي ربطة الخبز الكبيرة
متعاقدو التعليم الأساسي: نحمل وزارة التربية والبنك الدولي واليونيسف مسؤولية الفوضى بالمدارس وندعم إضراب 1 حزيران المقبل
الشيخ علي دعموش: نمد أيدينا لكل الحريصين على إنقاذ البلد ونمثل جزءا أساساً من معادلة قوة الردع والحماية
الشيخ أحمد قبلان: نحن أمام انفجار مدوٍّ والإنقاذ يبدأ من المقاعد النيابية وحكومة وفاق وطني
العدو الإسرائيلي يسرق 250 رأس ماعز كانت ترعى بين "بركة بعثائيل" وبوابة حسن من الجانب اللبناني عند مرتفعات كفرشوبا
حزب الله: نعتز ونقدر القرار التاريخي والهام الصادر عن مجلس النواب العراقي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني
حزب الله: القرار خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة التطبيع المذل من قبل بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني
حزب الله: الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ومرجعيته الدينية وقواه السياسية
مجموعة من القضاة يعلنون الاعتكاف القضائي الشامل إبتداء من صباح الاثنين ولمدة أسبوع كامل رفضا لاضمحلال الكرامة القضائية
الولايات المتحدة الأميركية تعرب عن انزعاجها الشديد من قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: قرار البرلمان العراقي يعبر عن موقفه القطعي والمبدئي برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني
الجهاد الإسلامي: نشيد بتصويت البرلمان العراقي بالإجماع لإقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني واعتباره خيانة عظمى
فلسطين المحتلة: 30 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى وسط استنفار الاحتلال تخوفاً من تصعيد قبيل "مسيرة الأعلام"
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: نحذر من المساس بالأقصى وندعو لمواصلة شد الرحال إليه والاعتكاف فيه
رئيس حكومة العدو نفتالي بينت: مسيرة الأعلام ستجري يوم الأحد المقبل وفق مسارها المخطط لها
حركة فتح: الشعب الفلسطيني لن يسمح بمرور "مسيرة الأعلام" الاستفزازية لأن القدس خط أحمر ولن نسمح بالمساس به
الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 80 إصابة بالرصاص المطاطي والحي في عدة قرى جنوب نابلس جراء مواجهات مع الاحتلال
شبان يتصدون لقوة من الاحتلال حاولت اقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية ويجبروها على الانسحاب
محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة للمرة الثانية على التوالي رغم خطورة وضعه الصحي
وزارة الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة منزعجة بشدة من تجريم البرلمان العراقي تطبيع العلاقات مع اسرائيل
الخارجية الأميركية: واشنطن تواصل دورها كشريك قوي وثابت في دعم إسرائيل وتوسيع العلاقات مع جيرانها لتحقيق المزيد من السلام
السلطات المغربية تمنع تنظيم تظاهرة مناهضة للتطبيع وقمع الحريات وغلاء الأسعار كانت مقررة يوم الأحد
الخارجية الإيرانية: الحظر الامريكي الجديد دليل على سوء نوايا الادارة الاميركية ومواصلة سياسة الضغوط القصوى
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال سويسرا باعتباره ممثلا لواشنطن للإحتجاج على احتجاز سفينة نفط إيرانية في اليونان
رئيس مجلس الأمن القومي الروسي أمام نظيره الإيراني: يجب استخدام العملات الوطنية ونظام مالي ومصرفي مستقل
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا بد من تعاون بين طهران وموسكو لمواجهة سياسات واشنطن الأحادية
بوتين: مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع إيران ويجب تكثيف المفاوضات بشأن اتفاقية مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات
رئيس الوزراء البريطاني: بوتين يحرز تقدماً ملموساً في دونباس وعلينا أن نواصل دعم أوكرانيا عسكرياً
وزير الاقتصاد الألماني: نبحث عن دول يمكنها مساعدة أوروبا في التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
السنغال: مصرع 11 رضيعاً في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني غرب البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر على النفط الروسي المنقول بحرا وإعفاء النفط المنقول برا
منذ 37 mins
27 May، 2022
الاتحاد الاوروبي
النفط الروسي
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