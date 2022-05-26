مقتل حوالي 50 شخصا في هجوم مسلح شرقي بوركينا فاسو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 19:22

مقتل حوالي 50 شخصا في هجوم مسلح شرقي بوركينا فاسو

منذ 34 mins 26 May، 2022
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