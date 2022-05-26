عبداللهيان في منتدى دافوس الاقتصادي : السبب الاساس لتلكؤ محادثات فيينا هو تمسك ايران بمطالبها الاقتصادية

اعلن وزيرالخارجية حسين امير عبد اللهيان، ان الامريكيين يعلمون جيدا ماهو المطلوب منهم في حال ارادوا العودة الى الاتفاق النووي، موضحا ان السبب الاساس لتلكؤ محادثات فيينا هو تمسك ايران بحقها الكامل في جميع المكاسب الاقتصادية التي يقرها الاتفاق.

واشار عبداللهيان الى ان الكيان الصهيوني يضخم من موضوع رفع حرس الثورة من قائمة الارهاب الامريكية، وقال ان هذه القضية فرعية واولوليتنا هي مصالح الشعب الايراني والمطالب الاقتصادية في اطار التجارة العالمية .

واكد عبداللهيان ان الرئيس الامريكي بايدن اذا لم يتخذ اجراءا بشأن التوصل الى اتفاق رصين فأن لايران خيارات متعددة على الطاولة.

كما اعلن عبداللهيان التوصل الى اتفاق بين ايران والسعودية لعقد لقاءات في طرف ثالث على مستوى وزراء الخارجية أو دبلوماسيين في الخارجية.

وبشأن اليمن قال وزير الخارجية ان جميع الاطراف اليمنية لابد ان يكون لها دور في مستقبل اليمن وليس طرفا معينا ، داعيا الى ضرورة استمرار وقف اطلاق النار ورفع الحصار عن اليمن ، وجلوس جميع الاطراف اليمنية الى طاولة الحوار لتقرير مستقبل بلدهم.

المصدر: وكالة ارنا